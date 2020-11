Kuku raadiot asub juhtima Ainar Ruussaar

Novembri alguses teatas Maaleht, et uueks peatoimetajaks saab Hindrek Riikoja. Riikoja sõnul on Maaleht Eesti suurim nädalaleht ning selle juhtimine põnev väljakutse. “Mul on hea meel, et mulle selline ettepanek tehti. Maaleht ei ole juba ammu kitsalt põllumajandusest kirjutav leht – ajaga on kaasas käidud ja köitvat sisu pakutakse nii maa- kui linnainimesele,” rääkis Riikoja. Ta töötas viimased 9 aastat Kuku raadios, mis nüüd vajas samuti uut juhti.

ERR vahendas, et Kuku raadio uueks peatoimetajaks saab Ainar Ruussaar, kes on varasemalt juhtinud BNSi, Sõnumilehte, on tegutsenud ETV programmidirektori ning ERRi juhatuse liikmena.

Postimehe peatoimetaja Mart Raudsaar ütles, et Ruussaare kasuks rääkis tema pikaaegne ajakirjandus- ning ringhäälingukogemus. Ruussaar tõenäoliselt suuri muutusi raadios ette ei võta. "Nagu ütlesin sellel koosolekul, kus Hindrek teatas oma lahkumisest, et Kuku on raadio mõtlevale inimesele ning jätkab täpselt samamoodi," lisas Raudsaar.