Kükitaja külas mõrvatud 16-aastane poiss oli enne põlengut veel elus

Esialgu polnud selge, kas 16-aastane Kaspar oli surnud juba enne maja süttimist, kuid nüüdseks on tuvastatud, et surma põhjuseks oli vingugaasimürgistus. Mis põhjusel Kaspar majast ei pääsenud ja kas talle võis olla tekitatud mingisuguseid vigastusi, prokuratuur ei avaldanud.

Lõuna prokuratuuri pressiesindaja Kauri Sinkeviciuse sõnul on kahtlusalused ja sündmusega seotud tunnistajad üle kuulatud, kuid tõendite sisu avaldab prokuratuur alles kohtus.

Et uurimine on veel pooleli, kavatseb prokurör taotleda kaks päeva peale õnnetust kaheks kuuks vahistatud peamise kahtlusaluse Eduard Kase vahi all pidamise tähtaja pikendamist. Tema esialgse vahistamise tähtaeg kukuks septembri alguses.

21-aastane Kask ja 22-aastane Rasmus Tilga peeti mõrvas kahtlustatavana kinni samal veel samal õhtul, kui Kaspari surnukeha leiti. Kaks päeva hiljem võeti Kask kaheks kuuks vahi alla, Tilga suhtes aga kohaldati elukohast lahkumise keeld, et vältida uute kuritegude toimepanemist ja menetlusest kõrvalehoidumist.

Politsei sai kohe peale sündmust vihjeid, et 16-aastase Kaspari surmani viinud arveteklaarimine võis käia 60 eurose võla pärast. Samas jätkati uurimist, kas mõrvaga lõppenud arusaamatusel võis olla ka muid põhjuseid peale rahalise võlanõude.

Delfile teadaolevalt said kolm noormeest veel nädal enne arveteklaarimist ühes seltskonnas hästi läbi. Mis võis viia võika võlanõudmiseni nädal hiljem, selgub parimal juhul kohtus.