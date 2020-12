Kuidas vaktsiinid töötavad? Millised on riskid?

Pfizeri ja BioNTechi COVID-19 vaktsiin Comirnaty sai 21. detsembril Euroopa Ravimiametilt positiivse hinnangu ja EL müügiloa

Pfizeri ja BioNTechi vaktsiin on Euroopa Liidus esimene, kuid suure tõenäosusega ei jää see viimaseks. Euroopa Ravimiameti müügiloataotluse hindamise protseduuris on ka tootjate Moderna ning eelhindamises Janssen Pharmaceutica NV ja AstraZeneca vaktsiinikandidaadid. Moderna vaktsiinile antakse inimravimite komitee hinnang hetkeseisuga 6. jaanuaril. Pfizeri ja BioNTechi vaktsiini kliinilises uuringus osales 44 000 inimest. Maailmas on arenduses kokku ligi 200 vaktsiinikandidaati, millest ligi 60 on hetkel kliinilistes uuringutes. Loe täpsemalt eelmisest blogipostitusest, kui kaugel vaktsiinide arendamisega ollakse ja mis on nende eripärad.

Mida kujutab endast Pfizeri ja BioNTechi arendatud COVID-19 vaktsiin?

Comirnaty on SARS-CoV-2 põhjustatud haiguse COVID-19 ennetamiseks mõeldud vaktsiin 16-aastastele ja vanematele inimestele. See sisaldab molekuli, mida nimetatakse mRNA-ks ja mis sisaldab nö juhiseid antigeeni, milleks on SARS-CoV-2 viiruse ogavalk, tootmiseks. Vaktsiin ei sisalda viirust ennast ja ei põhjusta COVID-19 haigust. Vaktsiin manustatakse kahe süstina õlavarrelihasesse ja kahe süsti vahele peab jääma vähemalt 21 päeva. Vaktsiini jaotuse korraldavad riiklikud pädevad asutused ning Eestis vastutavad selle eest sotsiaalministeerium ja terviseamet. Praegu ei ole veel võimalik öelda, kui pikaks ajaks vakstiin kaitset pakub, sest vastavad uuringud on alles käimas.