Kuidas söestunud majast surnukehad välja toonud päästjad toime tulevad? Meeskond ütles psühholoogilisest abist ära

"Tartumaal aset leidnud juhtumi lahendamisega tegelenud meestele pakuti psühholoogilise abi võimalust ja arutati vajadusi, kuid esialgu ütlesid meekonnaliikmed, et tulevad toime," ütles Ehala lühikommentaaris.

"Nendega vesteldakse ja teema üle arutatakse järgmise vahetuse ajal edasi. Praegu on asi veel liiga värske ja ehk ei oska mehed veel abi tahta ning see soov ning vajadus võib veel tekkida," lisas ta.

Nõustamisteenus on kättesaadav kõikidele päästeameti teenistujatele ametikohast olenemata, selle läbiviimiseks on päästeametil kokkulepped erinevate psühholoogidega. Vastavalt olukorrale pakutakse teenistujale, kas individuaalset või meeskondliku nõustamist. Loomulikult on võimalik anda ka vabu päevi.