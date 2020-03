Kuidas on tagatud, et karantiinis isikud linna peal ei uitaks? Reinsalu: õiguslikud võimalused inimeste survestamiseks on olemas

"Kindlasti on olemas ka jõustavad sätted – riik saab rakendada ka karistuslikku jõudu, kui inimene tahtlikult nakatab teisi inimesi," ütles Reinsalu ERR-i eetris.

"Kui me mõtleme sellele hulgale inimestele, kes karantiiniga tekib, siis on loomulikult riigi huvides, et inimesed tajuksid, et see on reaalne kohustus, et teisipäeva ööst hakatakse inimestelt võtma vastavale teavituslehele ka allkirju. Kas see tähendab, et nüüd hakatakse massiliselt kontrollima ja käima patrullidega kodude uste taga – ei tähenda."

Aga mida peaksid inimesed tegema, kui märkavad tänaval isikut, kes neile teadaolevalt peaks hoopis kodus karantiinis pikutama?

"Kui inimesed näevad seda inimest, kes peaks olema karantiinis, saab sellele inimesel ise öelda, et see, mis sa teed, ei ole asjakohane. Kindlasti on mõistlik osutada, et see ei ole mõistlik. Kindlasti on see oluline organisatsioonides, kus sul inimene X on nakatunud ja seetõttu võib töö kogu organisatsioonis seiskuda," ütles Reinsalu.

"Kui küsida, kas tulevad mingid drakoonilised karistusmehhanismid ja jälitusmehhanismid, siis ma ütlen nii, et riik vastavalt vajadusele end kehtestab," rõhutas ta.

"Õiguslikud võimalused ka inimeste survestamiseks on olemas. Aga meie lähtekoht on see, et see on meie ühine mure. Me kutsume üles inimesi täitma neid reegleid, mida me olme kehtestanud, et see viirus ei leviks," lõpetas välisminister.