Kuidas näidata kogu maailmale väikese erakonna agendat EKRE näitel

"Kontrollime [Eestis] agendat klassikalisel viisil: provotseerides, eskaleerides, improviseerides," seletas Helme Londonis ja täpsustas: "No ütlete midagi, kõik hakkavad ringi jooksma ja karjuma, me ei vabanda, skandaal kestab umbes nädala. Ja kui tolm maha vajub, siis oleme saavutanud, et poliitiline debatt on laienenud narratiivi mõttes."

Helme kirjeldas väga täpselt samme, kuidas EKRE agendat kontrollib. Kõigepealt peab Helme sõnul olema "suur idee", aga see pole veel piisav. "See tuleb siduda igapäevaste poliitiliste küsimuste külge, mis tegelikkuses avalikkusele korda lähevad. See peab olema igapäevane lahing, kus saadakse teada, mis on päeva küsimus, mis inimestele korda läheb ja toob nad sinu poolele," seletas Helme.

Lühidalt öeldes tuleb võtta mingi päevakajaline polariseeriv teema, võtta seal üks seisukoht, lasta meedial sellest pasundada ja vallutada selle abil oma agendaga kogu arutelu.

Provotseeri

Martin Helme tõi ise ka näite ühest õnnestunud provokatsioonist. "Kui guugeldate mind, näete, et ma näitan rassistlikke märke kogu aeg. Tegelikult on lugu selles, et üks meie noori [Ruuben Kaalep] näitas ametisse vannutamise tseremoonial OK märki. Aga seal otsustati kohe, et see on rassistlik ja valgete ülemvõimu märk," sõnas Helme kaasmõtlejatele esinedes.

Skandaali leiuamise esimese etapi kohta on EKRE teinud isegi slaidiesitluse, mille ERR-i ajakirjanik Anvar Samost avalikustas. Seal on avameelselt välja toodud, kuidas jõuliste, selgete ja lühikeste sõnumitega oma agenda laiema avalikkuse ette tuua.

Strateegia soovitab kasutada "väiteid ja kõlle", millele "peavool" lihtsalt peab reageerima. "Siis see hakkab kerima ja toodab teatud hulga suures meedias olemist. Enamasti küll negatiivselt, aga siiski pildil", seisab avalikustatud slaidis.

Üks klassikalisematest näidetest, mis küll EKRE puhul see kõige eredam skandaal ei ole, tuleb veel valimistejärgsest perioodist, kui toimusid koalitsiooniläbirääkimised. Helmed arutasid oma raadiosaates "Räägime asjast" parasjagu kestnud võimukõnelusi ja ähvardasid EKRE opositsiooni jäämise korral rahvarahutustega.