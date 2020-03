Kuidas ma koju saan? Välisministeerium jagab reisiinfot, kes, millal ja kust eestlasi tagasi toob

-New York JFK-London Heathrow (Delta), 1 x päevas, alates 16.03

-Detroit-Amsterdam (Delta), 1 x päevas

-New York Newark-Frankfurt, München, Brüssel (United), hetkeseisuga kuni märtsi lõpuni 1 x päevas

-Washington DC-Frankfurt (United), hetkeseisuga kuni märtsi lõpuni 1 x päevas

Broneeringute tegemiseks pöörduge palun reisikorraldaja poole!

Laevaliiklus

Lisaks liiguvad endiselt reisijatelaevad Helsingi ja Tallinna vahel. Praegusel hetkel jätkab Tallink Eesti ja Soome vahel laevaliiklust muudetud graafiku alusel, aga piletite ostmisel kontrollige palun, kas teil on õigus riiki siseneda. Vaadake lisaks Tallinki, Eckerö Line’i või Viking Line’i kodulehekülgi.

Tallink on teatanud, et Star väljub Saksamaalt Sassnitzist Paldiskisse üle päeva kell 19.00 kohaliku aja järgi, esimene reis toimub homme, 20.03. Reisi pikkus on ligikaudu 20 tundi. Laev mahutab 100 veokit ja 10 reisijate sõidukit ning saab pardale võtta kuni 330 reisijat. Sõidukiga reisijaid võetakse pardale kui reisijal on õigus sihtsadama riiki siseneda ning laeval on ruumi reisijate peale võtmiseks. Ilma sõidukita reisijaid pardale ei võeta. Laeva komplekteerimisel on prioriteediks toiduainete ja ravimite veosed. Kõik reisijad majutatakse kajutitesse. Starile saab teha broneeringuid Eesti kõnekeskuse kaudu: booking.cargo@tallink.ee või +372 612 8686.

Eestisse naasmise olukorra ülevaade

Koostöös Eesti ettevõtte AlphaGIS’iga on välisministeerium loonud ka uue kaardirakenduse Eestisse naasmise transiidivõimalustest (seisuga 19.03.2020 kell 9.00). Seda saab vaadata siit: https://bit.ly/3b0Sv4S.

NB! Välismaalt naasevad inimesed peavad jääma 14 päevaks enda koju isolatsiooni. Isolatsiooni eesmärk on takistada koroonaviiruse levikut.

Välisministeerium paneb kõigile Eesti elanikele südamele, et mittehädavajalikke reise tuleb vältida ka siis, kui need on lubatud. Samuti peab iga reisija jälgima oma tervist.

Pendelränne Eesti ja Soome vahel