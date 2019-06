Kuidas looduses eksides käituda? Politsei soovitab

Ennekõike tuleks kaasa varuda piisavalt joogivett, et vältida olukorda, kus enesetunne halveneb kuumakraadide tõttu sedavõrd, et satud maastikul hätta. Seepärast on ka soovitatav liikuda looduses mitmekesi koos. Juhul, kui keegi vajab abi, saavad kaaslased ise abi osutada või kiirelt hädaabinumbril abi kutsuda.

Olenemata teekonna pikkusest, võta igal juhul kaasa täis laetud akuga mobiiltelefon. Nii saad aegsasti abi kutsuda ning vajadusel saab politsei sinu asukohta telefoni asukohta positsioneerides ka kiiremini tuvastada.

Hätta sattudes helista 112

Kui eksid või satud maastikul hätta ning tunned, et oled ohus, andke sellest aegsasti hädaabinumbril 112 teada. Politsei käivitab otsingud, kaasab vajamineva tehnika ja vajadusel ka vabatahtlikud otsijad.

Igal abivajajal ja tema lähedastel on oluline teada, et hättasattunud leidmine ja päästmine, selleks kasutatud tehnika ja ka vabatahtlike panus on neile igal hetkel tasuta.

Liikvel on petuskeem

Politseini on jõudnud mitmed teated, kus end vabatahtlikuna esitlenud inimene on ära kasutanud lähedaste emotsionaalselt rasket seisu ning küsinud neilt kadunud inimese otsingu läbiviimiseks raha. Skeem on selline, et lähedastele jäetakse eksitav mulje, nagu ei tasuks politseilt abi loota ning rahaline makse vabatahtlikele on vältimatu selleks, et nemad mingeidki otsingutegevusi läbi viiks.