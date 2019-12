"Kuidas kasvatada tõugust liblikas" ehk mida teha, et Kristen Michal oleks populaarsem linnapeakandidaat?

Kõige tähtsam on, et nimi kirjutatakse õigesti. Kristjan Mihhal? Kirsten Mikhal? Christen Michael? Ei, õige on Kristen Michal. Jätkem see nimi meelde, sest kui meenutada viimaseid kohalikke valimisi 2017 aastal, siis Reformierakond sai tolleaegse erakonna juhi Hanno Pevkuri juhtimisel küll läbi aegade parima kohalike valimiste tulemuse, aga seda suuresti tänu Tallinna häältesaagi suurele kasvule, kus Reformierakonna pealinna-meeskonna juhiks oli just Kristen Michal. Keskerakonna ainuvõimu kukutamiseks Tallinnas jäi tol kuulsusrikkal 2017 aastal puudu… vist kõigest umbes 1500 häält või midagi taolist? Nii et mõttekoht."

Tallinna ülikooli õppejõud Mart Soonik: "Opositsioonil tuleb tuua päevakorda küsimusi, mis on tänaste valitsejate fookusest väljas."

"Põhimõtteliselt pole midagi uut selles, et poliitikud, kes on vähese toetuse määraga, suudavad järjepideva tööga oma tuntust ja toetust kasvatada. Aega on veel piisavalt.

” "Teiste linnapeakandidaatide suhteliselt nõrgem positsioon võib näidata tänase linnapea õigeid valikuid."

Hetkel ei saa ma kinnitada, et linnapea kandidaatide uuring viitaks justkui kellegi negatiivsele või positiivsele kuvandile. Selleks peaks uuringu läbi viima veidi teiste küsimustega. Täna räägime toetusest, mitte sellest, et keegi kandidaatidest oleks ilmtingimata negatiivse kuvandiga.

Need, kes on võimul, omavad suuremat ligipääsu ajakirjandusele. Nad saavad rääkida teemadel, mis on hetkel aktuaalsed ja lahendada tänaseid päriselulisi probleeme. See on tänasel linnapeal õnnestunud suhteliselt hästi. See tähendab, et ta pole end liigselt lindi lõikamistel eksponeerinud ja samas ka mitte murede eest peitu pugenud. Vajadusel on tänane linnapea võtnud vastutuse ka negatiivselt mõjuvate otsuste puhul. Negatiivne sõnum, näiteks vea tunnistamine, toob pikas perspektiivis kasu mainele.

Seega, teiste linnapeakandidaatide suhteliselt nõrgem positsioon võib näidata tänase linnapea õigeid valikuid. Juhul, kui poliitik pole muutunud veel liiga tüütuks ja samas pole midagi suurt ette heita, siis pigem eelistavad valijad stabiilsust, seda ka linnajuhtimises.

Milles seisneb opositsioonipoliitiku võimalus?

Kahtlemata kõigis nendes küsimustes, mis on jäänud välja tänaste valitsejate fookusest. Ehk võimaluste aken avaneb siis, kui opositsioonipoliitik tabab õigel hetkel ära selle, mis ei huvita tänaseid valitsejaid, aga samas on väga oluline linnaelanikele.