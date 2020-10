Kui palgatõusu ei tule, hakkavad haridustöötajad tuleva aasta alguses streikima

Haridustöötajad pole rahul valitsuse kinnitatud riigieelarve strateegiaga, mille järgi külmutatakse õpetajate palk järgmiseks neljaks aastaks. Voltri ütles, et õpetajad ootavad tuleva aasta alguseni ja kui sel ajal minnakse senise plaaniga edasi, tuleb juba siis hakata streikima.

"Meie soov ei ole jõulisi samme kasutada. Kui valitsus jääb aga endale kindlaks, et üritada Eesti haridust põhja lasta, siis me ei lase seda teha," sõnas ta.

Voltri selgitas, et haridustöötajatele on oluline just pikem vaade, sest arusaadavalt ei oota nad palgatõusu järgmisel aastal, kui tuleb veel tegeleda koroonakriisi mõjudega. "Loodame, et see valitsus suudab näha pikemat perspektiivi. Kui vaadata Eesti õpetajate streigimustrit, siis on paraku olnud tava, et umbes iga kümne aasta tagant on olnud streik, et lubatud palgatõus välja küsida," ütles Voltri.

2003. aasta detsembris pidasid õpetajad ühepäevase streigi, mille tulemusena tõsteti nende töötasu 12 protsenti. Üheksa aastat hiljem toimus märtsis kolmepäevane streik, milles osalejad esitasid oma ettepanekud töötasude tõstmiseks valitsusele, riigikogule, haridusministeeriumile ja kohalikele omavalitsustele, kuid nõudmisi ei täidetud.

Voltri avaldas ka aasta tagasi õpetajate palkade pikaajalise külmutamise üle muret. "Neli aastat ilma palgatõusuta ei vii meid katastroofi äärele, vaid me juba oleme seal ja edaspidi see olukord ainult süveneb", nentis ta toona.