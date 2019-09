Kui õpetajate palk ei tõuse, tuleb streik

"Kui järgmisel neljal aastal õpetajate palk ei tõuse, siis on streik garanteeritud, siin ei ole mingit kahtlust," ütles Voltri. Õpetajaskond on enda jaoks maha tõmmanud punased jooned, millest vähemaga nad ei lepi. Mis need aga täpselt on, selgub septembri lõpus pärast haridusministeeriumi ja EHL-i palgaläbirääkimisi.

"Lootus veel mingil määral on jäänud, rääkides haridusministri ja kantsleriga, pole väga jäika ei-d tulnud," ütles Voltri. Kuigi haridusministeerium pingutab, et õpetajate palgatõus läbi suruda, pole selge, kas see ka tulemuseni viib: "Üks minister siin midagi väga ära ei tee."

Õpetajate järelkasv järjest langeb

Eelmisel nädalal nentis rahandusminister Martin Helme, et riigilt palka saavatele inimestele häid uudiseid ei ole. "Me ei räägi koondamistest ega palgakärbetest, aga ega me väga optimistlikku signaali ei saa välja anda avaliku sektori palgatõusu osas," ütles Helme.

Palgatõusu on oodata kaitseväelastel ja meditsiinitöötajatel, kuid õpetajatele, kelle olukord on üks kriitilisemaid, pingelisest riigieelarvest lisa ei paista.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps ütles, et ei tahaks senist palgatõusu ambitsiooni allapoole lasta ja usub, et järgmisel aastal on õpetajate palk siiski kõrgem.