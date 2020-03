Kui mujal Eestis on kriisikoosolekud, siis Kuusalu vallavanem ja 9 vallaametnikku läksid eile Soome motivatsioonireisile

"Nad läksid motivatsioonireisile," sõnab Kuusalu valla kommunikatsioonispetsialist Ere Uibo. Justkui vallavanemat ja ta saatjaskonda pisut vabandades, lisab Uibo, et töö on tehtud, käskkiri allkirjastatud. "Vallavanem on koguaeg ühenduses olnud," selgitab ta.

Otsus saata vallavanem koos üheksa saatjaga Soome suusatama sündis juba varem, siis, kui kriisi veel polnud. Asja üle arutati, aga reisi otsustati siiski mitte ära jätta ning seega asuti eile teele ja tullakse valla kommunikatsioonispetsialisti sõnul tagasi kas homme või üle-homme.

Uibo kommenteerib, et reisi tasumiseks oli ka omaosalus, ainult valla rahakotist see ei tulnud. Esialgu pakub ta, et motivatsioonireisi eest maksis poole vald ja poole vallaametnikud ise. Möödub hetk ja siis Uibo täpsustab, et suurem osa reisikuludest sai ikkagi vallavanema ja saatjaskonna oma rahade eest makstud.