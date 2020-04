Kui eriolukord pikeneb, võivad ära jääda nii põhikooli kui ka gümnaasiumi lõpueksamid

Eelnõu seletuskirjas seisab:

"Kuivõrd ei ole teada, kaua eriolukord kestab, on mõistlik anda nii põhikooli lõpueksamite kui riigieksamite korraldust puudutavad küsimused otsustamiseks Vabariigi Valitsusele. Olenevalt eriolukorra kestusest võib olla vajalik kas riigieksamite toimumine edasi lükata või juhul, kui eriolukorra kestus on esialgsest oluliselt pikem, näha ette võimalus nii põhikooli kui ka gümnaasiumi lõpetamiseks ilma lõpueksamiteta."

Haridusministrit ei õnnestunud kommentaariks tabada, küll aga selgitas haridusministeeriumi kommunikatsioonijuht Tarmu Kurm, et eksamite toimumine või mitte toimumine sõltub sellest, millal olukord normaliseerub ja millal on turvaline füüsiliselt kooli kohale minna.

Küsimusele, kas on variant, et lisaks põhikooli lõpueksamitele jäävad ära ka riigieksamid, vastas Kurm, et kõik variandid on kaalumisel. "Ei saa kindlas kõneviisis välja öelda, kuid loomulikult on ministeerium kaardistanud kõik võimalused," ütles Kurm.

Valitsuse algatatud 33 seadust muutva eelnõu muudatusettepanekute tähtaeg on homme hommikul kell 10. Esimene lugemine toimus esmaspäeval.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!