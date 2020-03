Kuhu reisite, kuidas tervis on? Politsei alustas Eestisse sisenevate inimeste kontrolli

Eestisse sisenedes tuleb inimesel piiripunktis anda andmed oma reisiteekonnast, reisikaaslastest, võimalikest kokkupuudetest nakkusohtlike inimestega ja sellest, kas tal endal on viimastel päevadel esinenud viirushaiguste sümptomeid.

Lisaks Tallinna lennujaamale ja sadamatele ning piiripunktidele idapiiril, kogub PPA Eestisse sisenejatelt neid andmeid ka Ikla ja Valga piiripunktides Eesti-Läti piiril. Andmed kogutakse ankeediga ning vajadusel küsitakse inimese käest lisainfot.

Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori asetäitja Priit Pärkna sõnul teeb PPA kõik, mis võimalik, et viiruse leviku tõkestamisele kaasa aidata. „Oleme piiril täiendavaid tegevusi teinud juba nädala jooksul ning laiendame nüüd valitsuskomisjoni otsuse raames oma tegevusi veelgi. Täiendav kontroll ja andmete küsimine piiril tähendab Eestisse saabujatele tavalisest suuremat ajakulu ja võib tekitada järjekordi, kuid see kõik on selleks, et kaitsta Eesti inimeste tervist.“

Politseil aitavad lisanduvate ülesannetega toime tulla Maksu- ja Tolliameti ning Kaitseliidu inimesed.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja sümptomitega inimestega kontaktist hoidumine.

Pärast riskipiirkonnast naasmist tuleb tervist 14 päeva jooksul jälgida, võimalusel mitte minna tööle ega kooli ning selles vahemikus palaviku, köha või hingamisraskuse esinemisel võtta kohe ühendust arstiga.

Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!