Kuhu lähevad kõik need inimesed, kes ei saa enam oma kodus elada? Noored kardavad kliimakriisi

12-aastase Leele Jürjeni sõnul teeb talle enim muret, et tänased täiskasvanud ei mõista olukorra tõsidust ja eiravad kliimaga seotud probleeme, vahendas ERR. Fridays For Future eestvedaja Eestis Kristin Siil tõi välja toidu- ja veepuuduse, mis pole veel Eestisse jõudnud, kuid on tõsiasi paljudes teistes riikides. Reedeste kliimameeleavalduste korraldaja Tartus Henri Holtsmeier aga viitas valitsevale majandusmudelile, mis on suunatud jätkuvale kasvule ega arvesta keskkonnaga.

16-aastane Kertu Birgit Anton aga viitas ökokriisi seostele rändega: "Kuhu lähevad kõik need inimesed, kes ei saa enam elada seal, kus nad varem on elanud? Kõik inimesed tahavad ju hästi elada."

Antoni sõnul oleks ökokriisi võitmiseks vaja nii poliitikakujundamist kui ka üksikisiku tasandi käitumismuudatusi.

"Ühelt pool on vaja poliitikaid, sest nii on võimalik saavutada kiireid ja suuri muutusi. Samas me kindlasti ei tahaks, et seadus kehtestas meile näiteks liha hulga, mille me nädalas võime osta, kuid jätkata ei ole võimalik ka niisuguste lihakoguste tarbimist nagu Lääne-Euroopas. Me peame ise aru saame, et see pole jätkusuutlik."

President Kersti Kaljulaiu sõnul võib Eesti roll maailmas seisneda kiirema tee näitamises kliimaneutraalsusse. "Iga protsess vajab nutikat katalüsaatorit ning Eesti on end sellisena juba varem tõestanud. Võib-olla see niimoodi võidetud 10 või 20 aastat ongi see, mis päästab inimkonna," lausus president arvamusfestivali kliimaarutelul.