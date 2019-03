Kuhu läheb Moskvas president Kaljulaid? Saatkonna eelmine suur renoveerimine lõppes Mart Helmele halvasti

Üldiselt on saatkond olnud ikka toredaks oaasiks keset Moskva umbisikulist inimkõrbe. Sealt astuvad läbi külalised, seal saab parematel päevadel saunas käia. Paljud diplomaatidest elavad oma perekondadega Kalašnõi põiktänava poolses otsas, kuhu Nõukogude ajal ehitati hotell. Pärast liidu lagunemist tegutsesid paljude saatkondade külalistemajad täitsa ehedate hotellidena edasi, kuni see praktika ühel hetkel kui diplomaatilistele esindustele mittesobiv Kremli poolt lõpetati. Kui aga selge põhjus, saab seal ööbida tänaseni.



Selge hierarhia

Suursaadikule peab selleks siiski meeldima. Kui Eestit esindas Simmu Tiik ja mina töötasin Moskvas ERR-i korrespondendina, keelas ta mul saatkonna külastamise näiteks üldse ära. Eks siis jäid aastateks vahele ka saunaõhtud ja mõnigi tore kontsert. Toon oma näite lihtsalt iseloomustamaks, et tegemist pole siiski mingi mini-Eestiga, vaid selgelt hierarhilise ametiasutusega.

Muide, oktoobrirevolutsiooni ajal „endistelt” rekvireeritud ning 1921. aastal Eestile üle antud varases juugendstiilis häärber jätkas Eesti NSV esindusena tööd ka Nõukogude ajal, nii et eestlased on seda asustanud järjepidevalt varsti juba terve sajandi. Seal antakse välja viisasid, kirjutatakse ettekandeid, luuratakse ja lastakse enda järele luurata – nagu diplomaatilises esinduses ikka.

Külalised saavad saatkonna enda poolel osa korralikust 20. sajandi alguse hiilgusest – kristalllühtrid, stukk-kaunistustega laed ja marmorkaminad.

Mõis ja saatkond

Vahest kõige müstilisem salapära saadab saatkonna eelmist renoveerimist. Välisministeeriumis toimus 90-ndate aastate lõpus sisejuurdlus, tuvastamaks, kas Moskva saadik Mart Helme üritas saatkonna remondi raha eest oma Suure-Lähtru mõisa remontida. Väidetavalt oli sisejuurdluse hinnang kriitiline ja seetõttu paluti Helmel lahkumisavaldus kirjutada.

Helme ise eitab igasuguseid kuritarvitusi ning kinnitab, et kõik oli korrektne, mõisat remontis ta oma raha eest ning kõik tollased jutud on pahatahtlik katse teda mustata. Tollane välisministeeriumi kantsler Indrek Tarand aga kinnitab, et just segadused rahaasjadega panid Helme diplomaadikarjäärile punkti. Materjalid, mis võimaldaksid praegusele riigikogu riigikaitsekomisjoni aseesimees Helmele varju heita, on välisministeeriumist teadmata kadunud.

Kui president nüüd 18. aprillil Moskvasse jõuab, on uus värvikiht ilmselt ka selle möödanikuvarju järgmise valitsuse moodustaja (ja tulevase välisministri?) minevikus kenasti kinni katnud.