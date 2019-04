Küberkuritegude ekspert annab nõu, kuidas valida vettpidav salasõna

Oluline on meeles pidada, et ebaturvaline parool ei ohusta mitte ainult kasutajat ennast, vaid ka kõiki neid, kellega ta suhtleb. "Printsiip "mul pole midagi varjata“ tegelikult ei kehti. Paljudel juhtudel on inimeste käes informatsioon, mida on usaldanud nende tutvusringkond (vestlused suhtlusportaalides, fotod, e-mailid jpm)," ütles Gross.

Küberkuritegude büroo juht soovitab salasõna ka kindlasti teatud aja tagant vahetada, näiteks kord kvartalis, sest kunagi ei tea täielikult, millised paroolid ja kust on lekkinud.

Loo oma süsteem

Gross soovitab salasõnade valimiseks välja mõelda kindel süsteem. Lugejatele inspiratsiooniks toob ta välja oma näite.

"Mõtleme välja 3 sõna, mis ei ole omavahel kuidagi seotud: „karsumm“, „arnotali“ ja „laud“. Lisaks sellele tuleks mõelda välja üks lühike, kuid pisut keerulisem kombinatsioon, mis sisaldaks ka keerulisemaid sümboleid, näiteks: „B8#c“. Samuti võib ühe komponendina võtta kasutusele keskkonnaga seotud tähed, näiteks teenuse kaks viimast tähte: linkedin – in, instagram – am jne.

Nüüd ei tule midagi enamat teha, kui lihtsalt neid sõnu omavahel kombineerida, et luua uusi paroole. Näiteks võivad olla paroolid karsummB8#cin (facebooki parool, vt 2 viimast tähte) või „B8#carnotaliam“ (instagrami parool).

Antud süsteemi võlu peitub ka selles, et kui kõik kombinatsioonid on endal peas olemas, siis saab komponentide esitähti kasutades paroole endale meeldejätmiseks ülesse kirjutada (a -> arnotali, l -> laud, k -> karsumm, B -> B8#c), ehk näiteks kombinatsioon „l8a“ on „laudb8#carnotali“, mille tulemuseks on pikk, kuid turvaline parool," selgitas Gross.