Kruuse uurib Rattale saadetud kirjas, kas valitsus hüvitab tormis kannatada saanud ettevõtjate kulud

"Elektrilevi on 27. oktoobri suurtormi kuulutanud elektrivõrgus „erakorraliseks sündmuseks” Võru-, Põlva-, Valga-, Saare- ja Pärnumaal. Erakorralise sündmuse korral vähendatakse võrgutasu ja hüvitatakse otsene varaline kahju, mis tekib alates kolmandast päevast ehk kui sündmuse lõpust on möödunud 72 tundi (viimase tormi korral alates 30. oktoobrist kell 19). Selline suhtumine ei ole Lõuna-Eesti elanike ja ettevõtjate suhtes aus. Ma hindan Elektrilevi töötajate jõupingutusi elektriühenduse taastamisel, aga sellest ei piisa. Elektrilevi on riigile kuuluva ettevõtte tütarfirma ja on loomulik, et kui ettevõtja ei suuda tormikahjusid kompenseerida, tuleb riik kui omanik appi ja võtab vastutuse,” kirjutab Kruuse.

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige rõhutas, et tegemist ei ole pretsedendi loomisega, sest ka 2005. aastal toetas valitsus tormikahjude hüvitamise kava. 2005. aastal otsustas valitsus tormikahjude likvideerimiseks ja hüvitamiseks kasutada kuni 75 miljonit krooni.

Võru tarbijate ühistu Coopi keti kauplusel tuli kaupa maha kanda kokku umbes 70 000 euro eest, lisaks tekkisid kulud lisatööjõuga ja jäi saamata majandustulu. Valio Eesti Võru juustutööstuse hinnanguline kahju on 50 000 eurot tootmisprotsessi ligi kümnetunnise katkemise ning piima, juustupiima ja vadaku kõlbmatuks muutumise tõttu.

Suurematest ettevõtetest said kahju veel külmutatud pagaritoodete tootja Cristella, soojaettevõtte Danpower, põllumajandus- ja puiduettevõtted, Värska sanatoorium ja teised.