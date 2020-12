Krooniline koroona. Haigus on justkui läbi põetud, aga tervis ei taha kuidagi taastuda

Tallinlased Triin Porroson ja Rauno Ruus on näited nähtusest, mida nimetatakse pikaks või krooniliseks koroonaks, edastas "Pealtnägija".

45-aastane IT-mänedžer Triin nakatus rühmatrennis mai lõpus ja sai ametliku diagnoosi juuni alguses, kui esimene koroonalaine oli juba taandumas. 29-aastane araabia keele õpetaja Rauno on pikalt võõrsil elanud ega kartnud suve lõpus minna ringreisile Euroopasse seda enam, et varem mingeid erilisi tervisemuresid polnud.

"Isegi kui ma haigeks jään, et siis saan lihtsalt terveks ja midagi ei juhtu, olen noor ja mingit tõsist terviseprobleemi ka ei ole - ma ei kartnud väga seda," põhjendas ta reisile minekut.

"See haigus oli enesetunde poolest nagu hästi tugev külmetushaigus või gripp," kirjeldas Rauno. "Ma ei pidanud kunagi haiglaravi otsima, ma ei tundnud ennast nii halvasti, et ma üldse voodist välja ei saaks," lisas ta.

"Minu lõhnataju ei ole siiamaani ehk kuus kuud hiljem taastunud lõplikult. /.../ Ma võisin öelda, et kas ma söön soolast toitu või ei söö. Aga mida ma sõin, seda ma ei osanud mingil hetkel öelda," rääkis Triin.

"Maitse on nii nõrk. Midagi tunned, jah - sööd kartulit, et on kartul, või sööd makaroni, makaron," ütles Rauno.

Kui Rauno lõhnataju taastus Triinust paremini, siis kaks kuud pärast haigestumist vaevavad meest ikka veel jõuetus ja peapööritused.

"Enesetunnet, mis mul varem oli, seda tervist ma ei ole saanudki tagasi tänase päevani. /.../