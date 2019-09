Kritiseerib konkurenti: skandaalne Atko Grupp väidab, et Hansabuss rikub Saue vallas teeninduslepingut

Atko Grupp saatis maanteeametile eile Hansabussi peale kaebekirja, väites, et inimesed on nende poole pöördunud, sest kaks päeva järjest jätab buss peatusest Suurevälja põik reisijad peale võtmata. "Meie ettevõtte antud peatust enam ei teeninda, seda teeb Hansabuss," seisab kirjas.

Antud probleem on Atko Grupi kinnitusel leidnud kajastamist ka Saue Facebooki grupis. Ettevõtte hinnangul on tegemist teeninduslepingu rikkumisega ja soovitakse teada, millised on rikkumisele järgnevad maanteeameti poolsed tegevused.

Maanteeameti ühistranspordi osakonna juhataja Kirke Williamson vastas Delfile, et "Kaebus on laekunud ja Maanteeameti ühistranspordiosakonna järelevalve talitus menetleb seda."

Hansabussi kommerts- ja avalike liinide ärisuuna juht Karel Prikk ütles Delfile, et peatust Suurevälja põik ei olnud sõidugraafikusse lisatud. "Oleme suhelnud sellel teemal nii Saue vallavalitsuse kui ka ühistranspordikeskusega ning antud peatus lisatakse sõidugraafikusse," kinnitas ta. Muus osas on Hansabuss Priki sõnul teenindanud liine vastavalt etteantud sõidugraafikule.

Kuivõrd Atko Transport OÜ ei alustanud 1. septembrist vastavalt lepingule Saue valla siseliinide teenindamist, ütles Põhja-Eesti ühistranspordikeskus lepingu üles. Saue vallas hakksid 9. septembrist siseliine teenindama Hansabuss ja MK Autobuss.

Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus ja Atko Transport sõlmisid Saue valla bussiliinide teenindamiseks lepingu tänavu 16. juulil. Teenuse osutamine pidi algama 1. septembrist vastavalt lepingus ette nähtud sõiduplaanidele.