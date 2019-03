Kristina Kallas paneb Narva kolledži juhiameti maha: "ülikool ei ole mind survestanud"

"Head sõbrad! Olen otsustanud, et jään tegutsema poliitikas ja jätkan Eesti 200 juhina. Selle tõttu panen maha Narva kolledži juhi ameti, sest kahte juhi ametit samaaegselt pidada ei ole võimalik. Jään Narva kolledžiga edaspidi seotuks, jätkan tegevust teadlasena ja õppejõuna.

Näete mind ka edaspidi palju Narvas. Olen kolledžile toeks kuni uue juhi leidmiseni ja sealt edasi tegelen lõimumise valdkonna teadustööga. Narva kolledžil on olemas kõik eeldused ja potentsiaal muutuda piirkonna mitmekeelse hariduse, IT ja ettevõtluse arenduskeskuseks ja selles suunas on liikumine toimunud viimased kolm aastat," kirjutas Kallas oma Facebookis.

Kristina Kallas kommenteeris Delfile, et otsus sündis kohtumisel ülikooli rekotriga, kus leiti, et Kallas peaks keskenduma ühele. Seda arvamust jagas ka erakonna juhatus, mis oli kuni valimistulemuste selgumiseni äraootaval seisukohal.

Küsimusele, kas ülikool Kallast ameti mahapanemiseks kuidagi survestas, vastas Kallas eitavalt. Tema sõnul pole kahe positsiooni vahel huvide vastuolu tekkinud ning Narva kolledžist lahkumine on vajalik selleks, et ta jõuaks täiel rinnal ühele asjale keskenduda.

"Minu tööleping oli peatatud 10. märtsini, selleks ajaks pidin otsustama, kas ma jätkan erakonna juhina või mitte," kommenteeris Kallas. Tema tööleping oli peatatud riigikogu valimiste perioodiks.

Eesti 200 jäi valimistel alla valimiskünnise kogudes 4,4-protsendilise toetuse. Sel nädalal andis Eesti 200 teada, et erakond plaanib osaleda Euroopa parlamendi valimistel.