Kristina Kallas: Mart Helme arvates ei kõlba naised riiki juhtima, sest on liiga emotsionaalsed

Kallase hinnangul ütles Helme ütles täna sisuliselt, et Kersti Kaljulaid ei saa presidendina oma tööga hakkama seetõttu, et ta on naine.

"Presidendi käitumine siseministrile ilmselgelt ei meeldinud, kuid sisulise debati asemel otsustas Mart Helme presidendi sugu rünnata, mis on väga alatu, rääkimata ebaprofessionaalsusest ja lugupidamise puudumisest selles väljaütlemises," rõhutas Kallas.

"Ministri mõtteloogika oli see, et naised on sobimatud juhtivatel kohtadel olema seetõttu, et nad olevat emotsionaalsed. Kuna Mart Helme arvates ei suuda naised oma emotsioone taltsutada, siis naised lihtsalt ei kõlba riiki juhtima," lisas Kallas.

Seda, et Helme ei pea naisi vääriliseks või võimeliseks pidama riigis juhtivaid ametikohti, tõendab Kallase hinnangul nii EKRE ministrite kui ka riigikogu juhtivate ametikohtade valik. "Irooniline, et täna, kus Riigikogus on ajalooliselt kõige enam naisi, kus ka poliitikas on juhtivatel kohtadel mitmeid naisi, peame me ikka veel kuulma sõnavõtte sellest, kuidas meie sugu "segab" meil olla juht. Vale sugu, õige sugu juhiks olemisel on mees," ütles Kallas.