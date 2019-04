Kristina Kallas: Keskerakonna, EKRE ja Isamaa liit on Eesti paigaltammumise koalitsioon

"Sotsiaalhoolekande valdkonnas, kus on meil seis veelgi nutusem, on ka läbivaks eesmärgiks "kaasajastada", "täiendada" ja "parandada". Ei mingit põhimõttelist valmisolekut tervet süsteemi muuta. Tammume paigal halvasti töötavat süsteemi peenhäälestades," märkis Kallas.

Lisaks ei ole Kallase hinnangul reaalselt tulemas ka riigireformi, vaid on ainult lubadus, et see tuleb. "Aga mis täpselt ikkagi tuleb? Kas tuleb mehaaniline ametnike arvu vähendamine ja asutuste maale kolimine riigireformi nimetuse all? Aga majanduskasv?" küsis Eesti 200 juht. Visiooni sellest, kuidas Eesti välja tuua keskmise sissetuleku lõksust ja üles ehitada tugevatel jalgadel inimestele kõrgemaid sissetulekuid tootev majandus, selles leppes tema arvates ei ole.

Kapitalituru aktiveerimine ja riigiettevõtete börsile viimine on Kallase sõnul tervitatav, teadus- ja arenduskulude kasvatamine samuti, kuid sellest üksi ei piisa. "Vaja on Eesti ettevõtete omakapitali kasvatamist, pika odava raha kättesaadavuse suurendamist, globaalsete ambitsioonide toetamist, targa tööjõu kättesaadavuse parandamist. Vaja on ambitsiooni. Kuid seda ei ole," tõdes ta.

Enamik lepingu punkte kordavad Kallase arvates üle juba olemasolevat olukorda. "Näiteks oleks kodakondsuse peatükis piisanud ka sellest, kui seal oleks vaid üks punkt: kodakondsuspoliitikat ei muudeta," ütles Kallas. "Kui ma oleksin ettevõtte omanik, siis ma sellist ambitsioonitut ja visioonitut tegevjuhti ei palkaks," viitas Kallas Keskerakonna esimehele Jüri Ratasele.