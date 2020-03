Kristiine tegevuskeskus desinfitseeritakse ning esialgu karantiini ei lähe

Kristiine tegevuskeskuses asuvad laste päevakeskus ning noortekeskus. Peale selle asub samas majas eakate päevakeskus ja sotsiaalkorterid, mistõttu võivad eakad ning krooniliste haigustega inimesed ehk haiguse riskigrupp puutuda kokku viiruskandjaga. Küll on teada, et haige laps, kes 3. märtsil koolis käis, tegevuskeskuses ei viibinud. Siiski võisid temaga kokku puutunud lapsed keskuses käia.

Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe selgitas, et vestles eile terviseameti spetsialistidega ning edastas juhised tegevuskeskusele. "Teeme nädalavahetusel keskusele korraliku desinfitseerimise ning esmaspäeval jätkame tavapärast tööd," ütles ta. Laste päevakeskus ning noortekeskus ongi nädalavahetusel suletud, seega ükski üritus ära ei jää.

"Kool andis ka Kristiine gümnaasiumi õpilastele kindlad juhised, et kahe nädala jooksul peab tõesti kodus viibima, seega usume, et nad päevakeskusesse sel ajal ei tule," ütles Riibe. Lisaks on keskusesse üles seatud lauad desovahenditega, et külastajad saaksid käed puhastusvedelikuga üle käia.

Riibe ütles, et kui peaks olukord muutuma, vaatavad nad jooksvalt, kas tegevuskeskuse karantiin õigustab end ära. Seni jätkab keskus tavapärast tööd.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele . Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja sümptomitega inimestega kontaktist hoidumine .

ja sümptomitega inimestega . Pärast riskipiirkonnast naasmist tuleb tervist 14 päeva jooksul jälgida, võimalusel mitte minna tööle ega kooli ning selles vahemikus palaviku, köha või hingamisraskuse esinemisel võtta kohe ühendust arstiga.

tuleb tervist 14 päeva jooksul jälgida, võimalusel mitte minna tööle ega kooli ning selles vahemikus palaviku, köha või hingamisraskuse esinemisel võtta kohe ühendust arstiga. Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!