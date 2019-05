Kristiina Ojuland kõlakast, et EKRE pakub talle ministrikohta: minuga ei ole sellest räägitud

"Minuga ei ole sel teemal räägitud," ütles Ojuland. Küll aga vastab tema kinnitusel tõele see, et EKRE ja RÜE kavatsevad koostööd süvendada või isegi liituda.

Täna enne juhatuse koosolekut ütles EKRE esimees Mart Helme, et üks kahest väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri kandidaadist on naine, kes pole praegu ka erakonna liige. Lisaks rääkis Helme, et EKRE juhatus arutab ka, kas alustada RÜE-ga liitumisläbirääkimisi või mitte.

Õhtuleht oletas seepeale, et tegu võib olla Kristiina Ojulandiga. Viidati, et Ojuland on paistnud silma EKRE seisukohtadega sobivate väljaütlemistega.

Ojuland oli 11. aprillist 1995 kuni 5. juunini 2013 Reformierakonna liige. Aastatel 2002–2005 oli ta välisminister ja 2009–2014 Euroopa Parlamendi liige. Aastast 2014 kuulub ta RÜE-sse.