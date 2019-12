Kristen Michalist sai Reformierakonna meerikandidaat Tallinnas

Üldkogul peetud kõnes tutvustas Michal Reformierakonna eesmärke ning rõhutas, et tänasel juhtimisel liigub Tallinn vales suunas. Kõnes tõi ta esile mitmeid probleeme nii Tallinna linnajuhtimises, elukeskkonnas ja kultuurielus, kuid kõlama jäi kolm põhiteemat.

Esmalt nimetas värske piirkonnajuht üha süveneva tulevikumurena linna segregeerumist. "Segregatsioon tähendab lihtsamalt trendina, et jõukamad ja kehvemini hakkama saavad linnakodanikud ja linnaosad eemalduvad üksteisest kiiremini. Nii sissetulekutes tänu elukohavalikutele kui rahvuspõhiselt. Tagajärjed sellel protsessil saavad olema rängad nii inimeste tulevikule kui majandusele."

"Üks juurpõhjus on haridus – kehvem riigikeele oskus annab kehvemad väljavaated panustada tulevikus, ülikoolis, tööelus ning määrab elukohavaliku, kus segregatsiooni nõiaring algab uuesti lastest. Hariduslik mahajäämus vene koolides on olnud pea aasta. PISA testides oleme maailma tipus, Euroopa meistrid, kuid siin jalad lohisevad," sõnas Michal ning lisas, et Reformierakonna plaan on pakkuda kõigile lastele parimat eestikeelset haridust. "Üleminek nõuab lisaraha haridusse, materjale ning aastaid aega – viis, vahest kümme aastat. Kuid nagu iga pika teekonnaga, see algab esimesest sammust."

Seejärel rääkis Michal, et Reformierakonna plaan näeb ette Tallinna kujundamist uute haridussuundade ja tehnoloogiate partneriks ja platvormiks. "Uued lahendused, isesõitvad autod meie tänavatel, linna transpordivoogude juhtimine, nii et kõik säästavad ajas ja kuludes, uued teekatted, mis säästlikumad, nutikad inimesed siin uusi maailmanimesid loomas. Selline peaks olema Tallinn. Või ehk juba Tallinn – Helsinki kaksikpealinn, püsiühendusega, arenev, atraktiivne."