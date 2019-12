Kristen Michal spekuleerijatele: erakonna esimees uuendab kevadel mandaati, mina selleks küll kandideerima ei hakka. Ükskõik, mida konkurendid loitsida tahavad!

"Mulje, et me Keskerakonnaga n-ö suurt koalitsiooni võimalusena ei kaalu ja erakonna täiesti välistame, oleks eksitav. Arvan, et Kaja pole seda ka nii öelnud ega mõelnud, pigem on ikka küsimus selles, kas oleme nõus olema Jüri Ratase valitsuses ja siin on hoiak, et peaminister peaks olema valijate suurima toe saanud erakonna esimees, Kaja Kallas," selgitas Michal, lisades, et see mõte ei pruugi aga meeldida Jüri Ratasele, "kes on oma ametis püsimisest teinud eesmärgi omaette, jättes tahaplaanile Keskerakonna poliitilised plaanid ja veelgi enam, Eesti maine ja eesmärgid."

