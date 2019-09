Kristen Michal pakub lärmiga kimpus olevate linnaosade öörahu tagamiseks öölinnapea valimist

“Omavalitsuse ülesanne ongi kohapeal elu korraldada ja kohti kus sellega kimpus ollakse ikka jätkub,” sõnas Michal. Ta selgitas, et öörahu tagamine või baaride ümbruses avaliku korra tagamine ei ole mure vaid Tallinnas, sama probleem otsib lahendust näiteks Kuressaares või Tartus. “Omavalitsuse roll eeldab, et tal on võime lahendada mured oma territooriumil ning volikogul ja linnavalitsusel kohapeal on tarkust teha vahet kus selline probleem vajab sekkumist,” lisas ta.

“Tallinnas pakkusime ka 2017. aasta sügisel välja idee, et sarnaselt Amsterdamile või Londonile vajaks Tallinn öölinnapead,” ütles Michal. See roll vajaks tema väitel kedagi, kes esindaks ühiskondlikul alusel restorane, söögikohti või meelelahutusasutusi ning otsiks linnaga koos lahendusi kuidas mõlemad nii päeval kui öösiti elu võimalikult üksteist austavalt toimida saaks.

“Muuhulgas arvestaks ka linna turvalisust, avalikku korda ning arutaks kuidas transpordikorraldus lahendatud on – üheski neis valikus ei ole linnavõim ja ettevõtjad tegelikult olemuslikult vastakuti, hoopis liitlased,” märkis Michal. “Me kindlasti ootame Tallinna linnavalitsuse eelnõuprojekti volikogus ära ning kindlasti teeme ettepaneku arutada ka Tallinnas öölinnapea ideed, et kohe laiemalt võta ööelu ja ka alkoholimüügi temaatika arutada.”

Michal on veendunud, et arukate lahenduste korral võidaksid öölinnapeast kõik – nii rahu soovivad linnakodanikud, meelelahutusasutused kui vaba aega nautivad linlased ja külalised.