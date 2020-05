Kristen Michal: muinasjutt Martin Helmest sai läbi. Kriminaalasjad poliitiliste kriitikute suhtes on uus madalpunkt

"Kehv lugu, mitmes vaatuses. Esiteks, et endiselt üritab Vabariigi Valitsuse liige kitsendada valedega lisatööjõu vajadust ühe valdkonna omaks. Rahandusminister, kes numbreid ei tunne, on muidugi õnnetus, kuid need numbrid on algkooli omad. Ehituses on seitse, tööstuses neli ja pool korda rohkem lube registreeritud märtsis kui põllumajanduses," teatas Kristen Michal Delfile.

"Stiil, et kui oled kriitiline, algab kriminaalmenetlus kriitiku suhtes, algatamispalvega ministrilt, on midagi, mida läänelikus ruumis peetakse teoks, millega poliitikas tuleb paus teha. Selle teoga saigi ühtäkki läbi muinasjutt Martin Helmest kui asjalikust rahandusministrist. Kriminaalasjad poliitika suhtes kriitiliste ettevõtjate suhtes on madalpunkt, kuhu me veel polnud jõudnud. Sellise asja vastu tuleb ühiskonnal astuda, ja Jüri Ratas peaks samuti kaaluma, kas vaikides halbade asjade juhtuda laskmine on seda ametikohta väärt. Minu arvates mitte.”

Eesti Europalamendi saadik, reformierakondalne Urmas Paet ütles Delfile, et valitsuse käitumine pole kohane ei demokraatiale ega õigusriigile. "Et väljendad oma muret ja kohe üritab valitsus sind represseerida ja avalikkuse eest kahtlusi külvata. See ei ole demokraatiale ja õigusriigile omane käitumine valitsuse poolt," tõdes Paet.

"Suur probleem on muidugi see, kui maksuametit hakkab valitsus kasutama poliitilise repressiivorganina nende ettevõtete suhtes, kes valitsuse otsuseid takka ei kiida. Ühiskonna õiglustunne ja riigi autoriteet on ministri sellisest tegutsemisest saanud tugeva hoobi."