Kristen Michal Keskerakonna lepingust Ühtse Venemaaga: võib-olla on lihtsam lahti öelda peaministrist ja valitsusest, kes ei julge oma riigi ja rahva huvide vastast lepingut puruks rebida

“Korraline küsitlus Delfis/Eesti Päevaleht ütleb tegelikult, et vahe eelistustes on väike. Vahe väheneb, on hoopis uuringu järeldus,” rõhutab Michal oma Facebook’i lehel. “Ütlemata jättes, et istuva peaministri ja opositsiooni peaministrikandidaadi olematu vahe räägib selgelt keelt, et ametisolev valitsus ei ole ootustele vastav.”

Sellele lisaks märgib reformierakondlane, et Sputnik on üks paljudest Kremli tööriistadest, mille ülesandeks on infooperatsioonidega endale sobivat maailma kujundada. Seda ka väiksemate sammudega - nagu näiteks antud juhtum. “Infoga mõjutamine on [Sputniku] igapäevane töö,” märgib Michal väljaannet arvustades. “Sputniku eelistus on klaar.”

Võimupartei öelgu küsimärke tõstatavast koostöölepingust lahti

Michal pöörab antud kajastuse suhtes silmad peaministri poole, tuletades meelde Keskerakonna ja Ühtse Venemaa koostöölepingut.

“EL ja NATO riigi peaminister peaks sellisest sõprusest lahti ütlema, see suur sõber panustab vaid meie iseseisvuse kahjustamisse, mitte Eesti Vabariigi püsimisse,” toonitab ta. “Ehk mine tea, võib-olla on lihtsam juba lahti öelda sellest peaministrist ja valitsusest kes ei julge oma riigi ja rahva huvide vastast lepingut puruks rebida.” Michal loodab, et “Eesti vabaneb sellest taagast enne kui see liiga kalliks muutub”.

Sputnik Эстония postituse pealkiri on järgmine:

“Peaministrite edetabelis juhib endiselt praegune valitsusjuht Jüri Ratas — avaliku arvamuse küsitlus näitas, et 33% vastanutest peab Keskerakonna esimeest Eesti parimaks peaministriks.

Vaid kaks protsendi kaugusel on Reformierakonna liider Kaja Kallas, keda toetab 30% vastanutest, tsiteerides ajalehe Eesti Päevaleht tellitud ning Turu-uuringute AS poolt läbi viidud arvamusküsitluse tulemusi.”

Allpool Sputniku postituse pealkiri originaalkujul:

“В рейтинге премьер-министров нынешний глава правительства #ЮриРатас по-прежнему лидирует — #опрос общественного мнения показал, что председателя Центристской партии считают лучшим премьером для Эстонии 32% респондентов.

Всего на два процента отстает от него #лидер Партии реформ #КаяКаллас, которую поддерживает 30% респондентов, приводит #ERR данные опроса общественного мнения, проведенного по заказу газеты #EestiPäevaleht Turu-uuringute AS.”