Kristen Michal: filmivõtete ja Laagna tee sulgemise vahel tuleb leida kompromiss

Michal ütles Delfile, et Tallinna olemine erinevate filmide sihtkohaks on kindlasti positiivne ning see toob kasu nii Tallinnale kui ka Eestile laiemalt.

"Filmi tasuks siin teha ja isegi kui see tähendab mõningaid ebamugavusi, tuleks see linna ja filmi tegijate poolt nii korraldada, et need ebamugavused oleks minimaalsed," sõnas Michal. "Võib-olla on võimalik läbirääkimiste teel korraldada, et see peamagistraal ei ole kuu aega kinni, vaid on mingitel kellaaegadel või mingitel päevadel kinni," lisas ta.

Michali sõnul tuleks üle vaadata ka teetööde graafik, et kustkaudu oleks võimalik liiklust Laagna tee sulgemise korral võimalikult valutult ümber suunata.

Volikogu Reformierakonna fraktsiooni esimehe hinnangul on mõneti kahetsusväärne, et keskerakondlasest linnapea Mihhail Kõlvart on võtnud juba ette pigem eitava positsiooni, öeldes, et ükski film pole väärt seda, et tekitada segadust pealinna tänavatel. "Minu arvates ta peaks võtma linnapeana hoiaku, et otsida linna ja linnaelanike jaoks kasu mõlematpidi," sõnas Michal.