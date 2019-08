Kristen Michal: 100 päevaga on valitsus teinud võrreldamatu mainekahju

"Igati mõistetavad spekulatsioonid uue valitsuse üle peegeldavad avalikkuse ja rahva ootust, et tänane kehva mainega valitsuskoostöö saaks kuulsusetu lõpu," ütles Michal.

Sellises olukorras on tema sõnul mõistetav, et keskerakondlased otsivad kontaktides alternatiivi. "Võrreldavat mainekahju pole keegi suutnud esimese saja päevaga endale ja Eestile teha. Isegi kui Jüri Ratas ütleb veel, et loodab EKRE muutumist, on EKRE juhid talle juba avalikult öelnud, et tegelegu oma asjadega," nentis Michal.

Ta lisas, et Keskerakonna aktiivi ja pooldajate murelikkus üha kasvab, maal kaotatakse valijaid EKREle ning pealinnas on inimesed valitsuses pettumise tõttu otsimas uut valikut. "Valitsuses sisuliselt ollakse teiseks jäämas ja pole inimrühma keda valitsuse aktiivseim partei oleks mõnitamata jätnud - arstid olla mõrvarid, ülikoolid lihvivad hobusevargaid ja Eesti taasiseaeisvumine ning laulev revolutsioon oli massihüsteeria," ütles Michal.

EKRE aeg valitsuses on lõpusirgel?

Eesti Päevaleht kirjutas, et Keskerakonna ja Reformierakonna vahel käivad võimalikud läbirääkimised uue koalitsiooni moodustamiseks ning EKRE aeg valitsuses võib läbi saada juba sel kuul. Kui Keskerakond lootis kevadel, et EKRE taltub ning nende retoorika leebub, siis ühine valitsusaeg on näidanud, et seda pole juhtunud.

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid lükkas kuuldused Keskerakonna ja Reformierakonna vahelistest läbirääkimistest ümber. Tema sõnul on Keskerakonnal limiit, kuid see pole veel täis.