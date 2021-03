Krista Fischer: Tšehhist möödumine ei olnud üllatav

"Vaatasin juba eelmisel nädalal, et Tšehhi trend on aeglustumas ning Eestis piirangud nii kiirelt mõju avaldama ei hakka," seletab Fischer. Seetõttu oligi Fischeri sõnul koroonasse nakatunute suhtarvu Tšehhist kõrgemaks kerkimine prognoositav. Fischer lisab, et seda oleks ära hoida saanud vaid järsk nakatunute arvu tõus Tšehhis.

Eesti lähitulevik sõltub tugevalt inimeste endi käitumisest, ütleb Fischer: "Tulevikku ei ole väga lihtne prognoosida ning see ei ole ainult matemaatiku teha. Matemaatik võib mudeleid teha, aga selgeltnägija ma ei ole. Kuidas inimeste käitumine muutub, ei oska ma ette prognoosida. Saan vaid loota, et käitutakse mõistlikult." Fischer leiab, et inimesed peaksid ka ise olukorra tõsidust mõistma, muidu võib juhtuda, et nakatumiste arvu kasv küll pidurdub, kuid jääb stabiilselt võrdlemisi kõrgele pidama. Suur roll selles on ka Eestis levinud Briti tüvel, mis on mõnes maakonnas, eriti saartel, pea täielikult võimust võtnud.

Siiski leiab Fischer, et on ka positiivseid signaale: näiteks oli tänane positiivsete testide arv kardetust väiksem. Fischer lisab, et seni ei ole ühelgi päeval tehtud koroonatestidest positiivsed olnud rohkem kui umbes 1500, mis annab lootust, et Eesti on koroonalaine haripunktile lähedal. "Ühe päeva numbrite peale ei saa veel hõisata. Vaatame, mis järgmised päevad toovad. Aga loodame, et enam kõrgemaid numbreid ei tule. Ma ise oleks küll optimist, kuid just Briti tüvi teeb olukorra ettearvamatumaks," võtab Fischer Eesti praeguse olukorra lühidalt kokku.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 7237 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 1358 ehk 18,8% testide koguarvust. Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 86, haiglaravi vajab 658 patsienti.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!