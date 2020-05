Krista Fischer: kui õigel ajal reageerida, ei pruugi teine viirusepuhang suur tulla

Fischeri sõnul tuleb esmalt ära defineerida, mis on viiruse “teine laine”.

“Minu silmis on see olukord, kus nakatumine hakkab kontrollimatult kasvama — st tekib kiirelt palju nakatunuid, kelle kohta pole täpselt teada, kust nad nakkuse on saanud, ja neid on nii palju, et nende lähikontaktseid ei suudeta kindlaks teha ega jälgida. Seega tekib reaalne oht saada nakkust suvalisest kohast — poest, ametiasutusest, töökohast,” selgitas ta.