Krista Fischer: koroonaviiruse levik kiireneb, Harjumaa olukorral ei saa lasta niimoodi jätkuda

Tartu ülikooli matemaatilise statistika professori ja teadusnõukoja liikme Krista Fischeri sõnul oli möödunud nädalal ennatlik öelda, et koroonaviiruse leviku kiirus väheneb.

„Ülemöödunud nädalal läks kasvukiirus korraks allapoole, kuid nüüd ta on jälle üles läinud. Möödunud nädalal võttis kasvukiirus hoogu juurde. Eelmise nädala lõpus oli näha, et Eesti nakatumiskordaja R0 (mitut inimest üks nakatunu keskmiselt nakatab — toim) on jäänud 1,15 juurde, aga samal ajal Harjumaal oli see selgelt 1,2, Ida-Virumaal 1,1 ja Tartumaal 1,” selgitas Fischer.

„Muret tekitab asjaolu, et nakatumiskordaja ei ole suuremates maakondades, eriti Harjumaal, üldse alla läinud. Loodame, et Ida-Virumaal kehtestatud piirangud hakkavad mõju avaldama,” märkis professor.

Arutamaks, kas ja milliseid piiranguid on vaja kehtestada, et viiruse levikut aeglustada, kogunesid valitsuse ja teadusnõukoja liikmed täna kell 13.15 videosilla vahendusel peetavale nõupidamisele.

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles enne valitsuskabineti nõupidamist ERR-ile, et viiruse levik Eestis endiselt kiireneb, seda kõige enam Tallinna ja Harjumaa piirkonnas. „Oluline on inimeste igapäevase liikumise vähendamine ja see, et need jõulud veeta kitsas pereringis ning mitte külastada rahvarohkeid üritusi,” rõhutas Kiik.

„Hetkel ei ole laual ühtegi konkreetset piirangut, aga kuna COVID-19 päevakorras oli veel mitu punkti, mis jäid hommikul arutamata, siis jätkame nõupidamist nii valitsuse liikmete kui ka COVID-19 teadusnõukojaga,” sõnas Kiik.

Ta märkis, et teadusnõukoda ei ole konkreetseid piiranguid soovitanud, vaid on esitanud tähelepaneku ja mure, et Harjumaa piirkonnas levib viirus endiselt kiiresti ja laialdaselt. Seda küsimust nüüd valitsuskabinet pärastlõunal edasi arutabki.

Fischer ütles Delfile, et teadusnõukoda soovitab üldiselt läheneda piirangute kehtestamisele regionaalselt. „Totaalseteks üle-eestilisteks sulgemisteks pole põhjust, eri piirkondades on vaja erinevaid meetmeid. Eks see ongi arutelu küsimus,” lausus Fischer.