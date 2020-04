Kriisistaabi meditsiinijuht: praegu on olukord selline, et istume vaikselt püssirohutünni ääres ega tea, kas tuluke hääbub või plahvatab

Süsteemi valmidus on üks asi, varude kogus teine. Maskidega tekkis omaette kriis. Kui palju maske pidanuks meil siis kuskil punkris varuks olema? “Me ei saa kõike omada, ja tarnearskused võivad tekkida, see on selge,” kommenteerib dr Varblane. Ta on seisukohal, et jah, Eestil võiks varusid rohkem olla, kuid ta rõhutab ka, et olukorra lahendamine algas kiirelt.

Nagu ikka ja alati, on hea tahe üks asi, aga rahapuudus teine.

Ekspertrühm, mida dr Varblane juhtis, töötas kaks aastat ja koostas tegevuskava, mis kinnitati 2017. aasta lõpus. Üht-teist läks kohe käiku (näiteks alustati koolitussüsteemiga), osa täpsemaid tegevusplaane on koostamisel, aga osa jäi ka raha taha. “Paljud asjad tahtsid saada väga palju raha, ja seda ei tulnud,” ütles ta.

Milliseid meie nõrku külgi kriis juba välja toonud on? “Iga kriis näitab nõrku kohti kätte, aga praegu on vara teha järeldusi,” ütleb dr Varblane esmalt. Siiski on ta nõus nimetama ühe puudujäägi. “Kõige nõrgem koht on süsteemne kriisiks valmistumine. Puudu on (kriisi-toim.)koolitustest,” selgitab ta. Demokraatlikud ja aeglased otsustusprotsessid kriisiolukorras ei toimi ja arvestama peab muutujaid, mida tavaolukorras pole. “Kriisikoolituse vähesus annab tunda, nii nagu kaitseväelasena annab tunda, kui sõduri baastreening on nõrk,” toob ta näite. Kaitseväelised näited ei ole juhus. Kaitsevägi ongi meditsiinisüsteemi katastroofide alal harinud.

Olukord Kuressaares Foto: Irina Mägi

Praegune kriis õpetab meid kiiresti ja efektiivselt, kuid see ei tähenda, et edaspidi võib kriisiks valmistumistele raha kulutamisest loobuda, sest kogemus on juba käes. “Öeldakse küll, et jalgrattasõitu ei unusta, aga nagu paljude muude tehniliste asjadega: sa suudad ka kümme aastat vahet pidades vändata, aga hästi sõitmine nõuab trenni,” toob dr Varblane vana tuntud näite uues kuues esile.