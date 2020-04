Kriisistaabi juht: oleme suutnud ära hoida kõige mustema stsenaariumi, kus kõver võtab järsu suuna üles

"Oleme suutnud ära hoida kõige mustema stsenaariumi, kus kõver võtab järsu suuna üles," vahendab ERR Vaiknemetsa usutlust "Aktuaalsele kaamerale". "Aga vara on veel rõõmustada, ma ei tähistaks võitu ette, sest graafik on jätkuvalt tõusutrendis, kuigi see on pisut madalam kui kartsime."

Uued nakatumisjuhud tulevad eeskätt laustestimistest hoolekandeasutustes ja eesliinitöötajate testimisest, aga ka üha suurenevast testide arvust, rääkis ta.

Vaiknemetsa sõnul on tänu sellele, et inimesed püsivad kodus, järgivad 2+2 reegleid ja hügieeni, nakatunute arv langustrendis. "Hospitaliseerimiste arv on küll tõusnud, aga tuleb meeles pidada seda, et haiglasse on jõudnud need juhtumid, kus inimene on saanud nakkuse juba nädal või kaks tagasi. See on loogiline, et nendest hospitaliseeritakse teatud protsent," tõdes ta.

Terviseamet teatas täna, et viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 899 COVID-19 viiruse testi, millest ligi 0,6 protsenti ehk viis proovi osutusid positiivseks. Kokku on Eestis tänaseks tehtud 30 349 testi, nendest 1309 ehk neli protsenti on osutunud positiivseks.

