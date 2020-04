Kriisi süngeim tund arsti jaoks: valik patsientide vahel

Mis oleks nendele kriteeriumitele alternatiiviks? Loomulikult tuleb loota, et viiruse levik peatub ja ülekoormust ei teki. Juba hajutatakse patsiente haiglate vahel ning Euroopas kohati ka isegi riikide vahel. Ent siiski, kui ikkagi saabub süngeim tund? Kui arst valikut ei julge teha, siis tähendab see, et ta kohaldab ajalist kriteeriumi ehk eelistab patsienti, kes saabus varem ravile. Selline süsteem ei taga elu suurimale hulgale meie seast, vaid nendele, kes haigestusid varem. Suurim tagasilöök oleks see neile, kes on üritanud haigestumist vältida, sest mida varem nakkuse saad, seda varem tekib vajadus intensiivravi saada ja seda tõenäolisem, et koht on veel vaba.

Kui tehakse valikuid, on alati neid, kes pole valikuga rahul. Õigusriigis on võimalik valikute õigsust kohtus kontrollida. See kehtib ka intensiivravi osakonnas tehtavate valikute kohta. Tõsi, kohtuasi ei too ellu tagasi patsienti, kes jäi ilma intensiivravita, kuid kui valik oli vale, siis peab tekkinud kahju rahas hüvitatud saama. Igal aastal on kümneid kohtuasju seoses arstide otsustega ja neid tuleb aina juurde. Pahatihti ei julge arstid otsust teha, sest kardavad kohtuasja. Seepärast olen otsustanud ulatada abikäe arstidele ja luban kohtus tasuta esindada iga arsti, kes on järginud viidatud juhist ja ikkagi kohtusse sattunud süngeima tunni otsustuse pärast. Miks ma seda teen? Sest arstiks ma ei õppinud ja seetõttu tänapäeva kangelast minust ei saanud. Küll aga saan toetada kangelasi omal viisil ja raha küsimata. Kui arstidel on julgus teha õigeid otsuseid, siis võidab ka meie ühiskond.