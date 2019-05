Kriis EKRE Tartu ringkonnas: senine juht Indrek Särg võeti maha

“Kahjuks olime sunnitud langetama ka kaks rasket, aga põhjalikult läbi kaalutud otsust, mille eesmärk on lõpetada pikaajaline juhtimiskriis Tartu ringkonnas. Erakonnast otsustati välja arvata senine Tartu ringkonna juht Indrek Särg ning samuti olime sunnitud õigustühiseks kuulutama Tartu ringkonna viimase üldkoosoleku,” seisab kirjas. Juhtkond heitis Särjele ette erakonna põhikirja korduvat ja jämedat rikkumist.

Särg ütles Delfile, et konkreetseid erakonnast väljaarvamise põhjuseid pole ei Mart ega Martin Helme talle selgitanud. “Väidetakse, et ma rikkusin põhikirja, aga pole öeldud, mis punkti ja kuidas,” tõi Särg välja. Tema hinnangul otsustasid Helmed ta välja visata, kuna Särg oli iseseisevalt mõtlev poliitik. “Helmed üritavad EKREs töötada autokraatluse põhimõtte järgi. Neil on hüsteeriline paranoia iseseisvate poliitikute suhtes, kes ka ise suudavad toetajaid koguda,” selgitas Särg. Tema olevat üks neist. “Kuna ma sain ka ise Tartus üsna palju toetajaid, hakkas pihta see jutt, et see näitab kuidagi umbusaldust Helmede suhtes,” lisas ta. Väidetavalt on üritatud Särge juba riigikogu valimistest saadik erakonnast välja puksida.

11. mail toimus Tartu ringkonna juhi valimine. Toetus anti Särjele. “Mart Helmel oli ka üks enda eelistatud kandidaat. Peale selle levitas Helme minust valesid, aga Tartu liikmed said aru, et need ei päde. Seetõttu inimesed hääletasidki minu poolt,” ütles Särg. Kuna ta valiti taas ringkonna juhiks, võetigi ta enda hinnangul maha. Mõned juhatuse liikmed olid siiski hääletusel ka Särge toetanud.