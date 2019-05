Kriis EKRE Tartu ringkonnas: senine juht Indrek Särg võeti maha

"Särg ei tunnistanud sisehääletuse tulemusi ja sattus seeläbi konflikti nii ringkonna sees kui erakonna juhatusega laiemalt. Valimiskampaania jooksul tegeles Särg korduvalt teiste EKRE kandidaatide avaliku ründamisega, mille eest teda erakonna juhtorganitelt ka korduvalt hoiatati," märkis ta. Tagatipuks olevat Särg blokeerinud Tartu ringkonna juhatuse töö, asudes seda ainuisikuliselt ja põhikirja rikkudes juhtima. "See oli ka tema väljaheitmise lõplikuks põhjuseks."

11. mail toimus aga Tartu ringkonna juhi valimine. Toetus anti ülekaalukalt Särjele. “Mart Helmel oli ka üks enda eelistatud kandidaat. Peale selle levitas Helme minust valesid, aga Tartu liikmed said aru, et need ei päde. Seetõttu inimesed hääletasidki minu poolt,” ütles Särg.

Delfi andmetel oli teine kandidaat Mareh Kalda, kes sai 15 häält, Särg aga 59. Kuna Särg aga valiti taas ringkonna juhiks, võetigi ta enda hinnangul maha. Mõned juhatuse liikmed olid siiski hääletusel ka Särge toetanud. Kalda ei soostunud ise juhtunut telefonitsi ega meilitsi kommenteerima, kuna ta lahkub täna välismaale. Üks EKRE Tartu ringkonna liige märkis, et Särge Tartus armastatakse. "Ta sai riigikogu valimistelgi nii palju hääli. Ringkonnas ka teda toetatakse," sõnas liige.

“EKREs on palju toredaid inimesi, aga kardan, et Helmede juhtimise all juhtub erakonnaga sama, mis juhtus Savisaare Keskerakonnaga,” lisas ta. Särg pole veel otsustanud, kas liitub mõne teise erakonnaga. “Tartus mul toetajaid on. Plaanin nendega lähiajal maha istuda ja arutada, mis oleks järgmine mõistlik samm,” ütles ta.

Liikmed jäävad esindamata

Helme saadetud kirjas on ka väide, et üldkoosoleku tulemuste tühistamise tõttu kannatavad erakonna Tartu ringkonna aktiivsed liikmed, kes jäävad erakonna juunis toimuval kongressil nüüd esindamata. Juhatuse hinnangul on aga toime pandud rikkumised sedavõrd tõsised, et erakond ei näinud võimalust teistsuguseks lahenduseks. Milles täpselt siiski Helme Särge süüdistab, pole selge.

Indrek Särg on Eesti merekooli Tartu filiaali juhataja. Ta lõpetas Tartu ülikooli eesti filoloogina ja Eesti merekooli siseveelaevajuhi erialal.