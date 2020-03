Krabi kooli õpilaste ema: sööme ministeeriumi keedetud leent, rõõmus nägu peas ja suu naerul

Puderselli silmis võib vabalt juhtuda sedasi, et õpilane võis ju nendesse n-ö kokkulepitud koolidesse vaatama minna, ent välja pruukis tulla tõsiasi, et õppeasutusel pole tegelikke vahendeid temaga tegelemiseks. "Selle võimekuse loomine võtab ka oma aja, inimeste palkamine ei käi üleöö," sõnas lapsevanem.

Ministeeriumi ämber

Kui HTM-ist öeldi, et lõplik vastutus lasub siiski lapsevanematel, ei näe Pudersell, et antud olukorras oleks ükski lapsevanem kuidagiviisi süüdi.

” Rumalused on tehtud, aga ministeerium neid ei tunnista.

"Ilmselge on see, et rakendamise tähtajaga on ministeeriumi poolt ämbrisse astutud," ütles Pudersell. "Ei arvestatud, et tegemist lastega, kel pole nii lihtne kooli leida. Ei arvestatud, et vaheajal polnud koolides selleks protsessiks vajalikke inimesi kohal. Ja nii ongi. Ministeeriumi spetsialistid ei osanud neid asju oma kabinetivaikuses ette näha. Ega nad ei tulnud ju küsima ka."

Tema öeldu kohaselt on täielikult tegemist ministeeriumipoolsetest vigadest koosneva leemega, mida lapsevanemad nüüd "rõõmsalt söövad, nägu naerul". Puderselli sõnutsi on hetkel mures olevad lapsevanemad teinud kõik endast oleneva, et lastele uus koolikoht leida, ent eelnevalt loetletud põhjustel on jäänud nende käte haare lühikeseks. "Rumalused on tehtud, aga nemad neid ei tunnista," vihjas Pudersell ministeeriumi seisukohavõtule, mille kohaselt on nad endi silmis olukorraga rahuldavalt toime tulnud.

Ministeerium: koolikohad on loodud ja pakutud

"Kuna kõikidele lastele ja lapsevanematele on õppekohti pakutud, ei saa rääkida olukorrast, kus koolikohta ei ole," ütles Delfile haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna nõunik Jelena Zemskova. "Koolikohad on loodud ja pakutud, kuid lapsevanemal on valikuvabadus, millise kooli kasuks otsustada."

Ministeeriumi andmetel on enamike Krabi kooli endiste õpilaste koolivalikud kinnitatud. Mõne lapse osas puudub omavalitsusel info lapsevanema koolivaliku otsuse kohta ning on ka lapsevanemaid, kes andsid teada, et otsivad enda lapsele sobiva koolikoha ise. Ülejäänutega jätkavad kohalikud omavalitsused ning võimalikud tulevased koolid kohtumisi ja läbirääkimisi selle nädala jooksul.