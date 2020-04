Kose-Mäo teelõigu piirkiiruseks kavandatakse 120 km/h

Kui tõsta Kose-Mäo 2+2 lõigul kiirus 110 km/h pealt 120 km/h peale, tähendab see liiklejatele sõiduajas keskmiselt poolteise minuti suurust võitu. Kiiruse tõstmisega otsustati võtta kasutusele ka täiendavad ohutusnõuded.

Kiiruspiiranguid hakatakse lõigul muutuva teabega liiklusmärkidega muutma. Kiirust alandatakse suvel pimedal ajal, suurema liiklussagedusega ajal ning halbade ilmastikuolude korral. Alla 60 km/h sõitvad sõidukid suunatakse liiklusmärkidega ümber vanale teele.

"Kose-Mäo lähiaastatel valmiva 2+2 lõigu eritasandilised ristumised ja ka ulukite teelt eemal hoidmise lahendused võimaldavad meil teha sellest teelõigust esimese, kus saab sõita suveperioodil kuni 120 km/h," ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Tema sõnul paneb suurem kiirus liiklejatele ka suurema vastutuse ohutuse tagamisel. "Sellest saab ühtlasi ka kogemus, mis näitab kas ja kuidas teha tulevikus lisainvesteeringuid teiste neljarajaliste lõikude kiiruse tõstmiseks," lisas Aas.

Maanteeamet andis liikluskomisjonis ülevaate ka viimase 12 kuu jooksul toimunud õnnetustest. Sel perioodil toimus Eestis 1414 inimkannatanuga liiklusõnnetust, milles hukkus 53 ja sai vigastada 1706 inimest. Võrreldes eelmise aasta sama perioodi seisuga kahanes liiklusõnnetuste arv 4%, vigastuste arv 7% ja hukkunute arv 23%.

Joobes juhtide osalusel toimus viimase kolme kuu jooksul 26 liiklusõnnetust, neis sai vigastada 31 ja hukkus neli inimest. Eelmise aasta sama perioodi jooksul oli joobes juhtide poolt põhjustatud 16 liiklusõnnetust, milles sai vigastada 20 ja hukkus üks inimene.

"Kahjuks on liikluses märkimisväärselt rohkem õnnetusi põhjustatud joobes juhtide poolt. Need numbrid on muret tekitavad ning kinnitavad veelkord, et lisaks karistamisele vajame ka muid hoobasid rikkujate mõjutamiseks," lausus Taavi Aas.

"Loodan, et veapunktisüsteemi ja erinevate toetavate tegevustega saame riigi poolt seda probleemi natukenegi lahendada. Sellegipoolest peaksid endiselt sõbrad ja lähedased takistama joobes inimest rooli minemast ning toetama neid kasvõi takso tellimise või öömaja pakkumisega," lisas majandus- ja taristuminister.