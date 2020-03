Kõrvalseisja kõne 112-le aitas roolijoodiku liiklusest maha võtta

Narva jaoskonna politseinikud pidasid tänu tähelepanelikule elanikule 29. märtsi ennelõunal Narva kesklinnas kinni kriminaaljoobes autojuhi. Täna mõistis kohus sõidukijuhile karistuseks kuus kuud tingimisi vanglakaristust, samuti jäi ta kolmeks kuuks jalameheks.

„Pühapäeval tuli Häirekeskuse numbrile 112 kõne, et Narva kesklinnas asuva söögikoha juures on sõiduauto Volkswagen, mille roolis on joobes mees. Politsei reageeris sündmuskohale ja pidas kinni 49-aastase autojuhi, kelle joove oli nii suur, et oli põhjendatud kriminaalmenetluse alustamine,“ ütles Narva politseijaoskonna juhtivuurija Dmitri Narolin.

Narolini sõnul on juhtum eriti kurb ka selle poolest, et mees mitte ainult ei istunud joobeseisundis rooli, vaid tegi seda oma elukaaslase teadmisel.

„Mees tunnistas, et jõi suvilas koos elukaaslasega alkoholi ja naisel tekkis idee, et võiks Narvast süüa osta, kuhu mees läkski autoga. Ta käis söögikohas ära ja hakkas tagasi sõitma, kui pidasime ta kinni Tallinna maanteel,“ rääkis vanemkomissar Dmitri Narolin. „Pereliikmed peaksid igal võimalikul moel takistama oma joobes lähedast rooli istumast. Selline lõbusõit hamburgeri järgi oleks võinud lõppeda nii kõrvalise inimese kui ka juhi enda jaoks traagiliselt.“

Mees veetis kaks päeva arestimajas. Täna, 31. märtsil tunnistati 49-aastane mees mootorsõiduki juhtimises joobeseisundis süüdi. Viru Maakohus mõistis mehele karistuseks kuus kuud vangistust, mida ei pöörata täielikult täitmisele, kui süüdistatav ei pane katseajal toime uut tahtlikku kuritegu. Mehele määrati katseajaks üks aasta ja kolm kuud. Lisakaristusena võeti mehelt mootorsõiduki juhtimisõigus kolmeks kuuks. Kohtuotsus ei ole jõustunud.