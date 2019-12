Korruptsioonivastase teo tunnustuse pälvis ajaleht Postimees ning reporterid Martin Laine ja Oliver Kund vihjeandmise kaitse edendamise eest avalikkuses

"Eriti tunnustame ajalehte ja reportereid järjepidevalt vihjeandja kaitseks üles astumise eest. Olukorras, kus Eesti seadusandlus on vihjeandjate kaitse osas veel puudulik, on eriti oluline teha pidevat selgitustööd ning avalikustada võimalik tagakiusamine," ütles ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees Erkka Jaakkola.

"Vihjeandjad on tunnistajad ning teavitamise eesmärk on kaitsta avalikku huvi. Vihjeandja ei saa ega peagi ette teadma, milline on õiguskaitseasutuse uurimise tulemus, sest ta pole ise uurija. Sellegi poolest näeme, et sõnumile keskendumise asemel on kergem keskenduda sõnumitoojale ning nii satub vihjeandja isikliku rünnaku alla. Meie kõigi huvides peaks aga olema, et teavitamist julgustada," lisas ta.

"Kuigi tunnustame väljaannet ja ajakirjanikke hea töö eest, toonitame siinkohal, et tegelikult oleks see lugu avalikkuse ette üldse mitte jõudma pidanud. Kui organisatsioonis on toimiv vihjeandmise kord ja kanalid, toimiv kommunikatsioon ja asjakohased järelmeetmed, lahendatakse probleem sealsamas ning teavitajal pole tarvis ei meediasse ega õiguskaitsesse pöördudagi," nentis Jaakkola.

Konkursi raames tõstsid ühingu Korruptsioonivaba Eesti liikmed esile veel kaks olulist nominenti. Ühing tunnustas lisaks saadet "Pealtnägija" ning ajakirjanikku Anna Pihli märkimisväärse panuse eest huvide konflikti ja korruptsiooniohu paljastamisel.