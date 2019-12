Korruptsioonivastane erikomisjon peab vajalikuks laiendada poliitiliste nõunike mõistet

"Korruptsioonivastane erikomisjon on nende soovituste järjekindlaks rakendamiseks valmis koostööks ja toetab erinevate asutuste ja organisatsioonide tööd sel teemal," ütles komisjoni esimees Katri Raik. Ta lisas, et komisjon peab vajalikuks laiendada poliitiliste nõunike mõistet.

Komisjoni aseesimehe Marek Jürgensoni sõnul on läbipaistvus ja selgus kõrgemate ametiisikute puhul loomulik. "Seda on lihtsam tagada ja järgida, kui reeglid on kõigile üheselt selged," ütles Jürgenson.

Euroopa Nõukogu juures asuv korruptsioonivastane riikide ühendus GRECO andis oma V hindamisvoorus seitse soovitust kõrgete ametiisikute ja poliitiliste nõunike kohta.

GRECO märkis, et poliitiliste nõunike sobivust tuleb hinnata värbamisel enne ametikohale asumist, lähtudes aususe ja eetika kriteeriumidest. Samuti soovitati laiendada riskianalüüside skoopi, et tuvastada kõrgete ametiisikute korruptsiooni põhjustavad tegurid.

Samuti soovitas GRECO vastu võtta kõrgete ametiisikutele huvide konflikti teemalised käitumisjuhised, mis kataksid teemasid alates kingitustest ja kõrvaltegevustest ning lõpetades konfidentsiaalse info käsitlemise ja töökoha vahetusega seotud piirangutega.