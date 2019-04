Korruptsioonis kahtlustatav Aleksei Voronov lahkub volikogust, haigla nõukogust ja Narva Vee juhatusest

Lisaks volikogust lahkumisele andis ta teada, et lahkub ka haigla nõukogust ja Narva Vee juhatusest, vahendab ERR-i venekeelne uudisteportaal.

Volikogus on tema asendusliikmeks Svetlana Lešihhina. Narva volikogu esimees Irina Janovitš ütles, et Kodulinn Narva fraktsioon koguneb veel sel nädalal, et valida endale uus esimees.

Keskkriminaalpolitsei pidas eelmisel nädalal kinni seitse Narva linna ametiisikut, keda kahtlustatakse korruptsioonis. Kahtlustavate seas on ka linnavolikogu liige Aleksei Voronov, kes sai riigihanke nõuete rikkumise eest väidetavalt altkäemaksu 60 000 eurot.

Ametiisikuid kahtlustatakse altkäemaksu võtmises, lisaks esitatakse kuuele inimesele kahtlustused vastavalt nende rollidele riigihanke teostamise nõuete rikkumise, altkäemaksu andmise, selle vahendamise ja dokumentide võltsimise ning võltsitud dokumentide kasutamise osas.

"Linnavolikogu liiget Aleksei Voronovi on alust kahtlustada riigihangete teostamise nõuete rikkumises menetluses osalejale eelise andmise eesmärgil ning altkäemaksu saamises ja küsimises korduvalt ning suures ulatuses," ütles prokuratuuri pressiesindaja Jelena Filippova.