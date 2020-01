Korruptsioonikahtlusega kinnipeetud Otepää vallajuhid pääsid vabadusse ja naasid kohe tööle. Tamberg: praegu mul sügavat süütunnet ei ole tekkinud

Politsei esitas neile ja veel kahele isikule esialgsed kahtlustused korruptsioonikuritegude toimepanemises. Üht neist kahtlustatakse usalduse kuritarvitamist käsitleva paragrahvi järgi.

Prokuratuur on teatanud, et kriminaalmenetluse käigus kontrollib politsei muuhulgas ühe kinnistu ja Sangaste lossi omandisuhetega seotud tehinguid ning kokkuleppeid.

Kinnipeetud nelik vabastati eile ning Lepik ja Tamberg asusid täna asusid juba tagasi tööpostile.

Tamberg ütles Delfile, et tegemist on juhtumitega, mida on juba varasemalt korduvalt arutatud. "Eks uued tuuled puhuvad vanu purjeid pingule," selgitas ta. "Põhimõtteliselt puudutas kahtlustus neid samu Sangaste lossi, minu ja volikogu otsuste võimalikku seost ja omakasu. Need asjad ja mõned tehingud, millest nad siis arvavad, et äkki on saadud mingit kasu," rääkis Tamberg.

Tambergi sõnul on prokuratuuri huvi vana asja vastu hea seetõttu, et lõpuks saab üheselt selgeks, kas keegi on pätt või ei ole.

"Küsimärk jääb muidugi sellest, kui proportsionaalselt selle jaoks jõudu kasutati. See info oli ju avalikult kättesaadav, ainult küsimise vaev. Aga kas see, et inimese kodud läbi näperdada ja tohutu aplaavaga neid asju ajada, on õigustatud? Ju selleks on siis põhjendus kuskil olemas," arutles Tamberg.

Valla juhtimise ameti pidamist ei ole Tambergi hinnangul põhjust kahtlustuse tõttu pausile panna. "Sellisele otsusele jõudis ka tõenäoliselt prokuratuur. Edasine sõltub juba, mida meie enda koalitsioon arvab," ütles Tamberg eile.

Täna saatis Otepää vallavalitsus pressiteate, et Tamberg ja Lepik on naasnud tööpostile.