Korraldajad jätavad ära Tallinna ja Sillamäe surematu polgu rongkäigud

Tallinnas on juba aastakümneid 9. mail toimunud pronkssõduri juures suurem teise maailmasõja lõpu tähistamine. Viimastel aastatel on 9. maiks kaitseväe kalmistu juurde kogunenud tuhanded, võibolla isegi kümned tuhanded inimesed ning tekkinud on uued tavad, nende hulgas nn surematu polgu rongkäik kaitseväe kalmistule.

Ka selle aasta 9. maiks on politseis surematu polgu rongkäik regitreeritud, aga rongkäigu korraldaja Andrei Gontšarov ütles, et rongkäik jäetakse sel aastal epideemia tõttu ära. Ta ütles, et korraldajad teevad selle kohta peatselt ka avaliku pöördumise, milles kutsuvad üles sõja lõppu kodus tähistama.

"Pole vaja, et inimesed oleksid tänavatel, tuleb mõelda oma lähedaste tervise peale," ütles Gontšarov. Ta ütles, et sel aastal millegi korraldamine oleks lausa kuritegelik, eriti kuna sõjaveteranid kui eakad inimesed on koroonaviiruse riskigrupis.

Gontšarov ütles, et sel aastal tuleb teistmoodi asju teha. Isegi ülestõusmispühad olid sel aastal kodused ja kirikus ei käidud.

Sillamäe surematu polgu rongkäigu korraldajad teatasid juba 11. aprillil, et koroonaviiruse tõttu jäetakse selle aasta rongkäik ära, et mitte panna osalejate elusid ja tervist ohtu.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart kutsus esmaspäeval üles 9. mai üritustest loobuma ja oma austuse märgiks pigem heategevuseks annetama. Tema seisukohta jagas täielikult Leningradi blokaadi üle elanud Niina Pavlova, vahendas venekeelne Delfi.

"Mina toetan täielikult Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti üleskutset jääda koju. Ise kutsun üles kõiki, noori, vanemat põlvkonda, veterane ja blokaadi üleelanuid järgida režiimi ja mitte koguneda suurtes gruppides, on vaja hoida oma tervist. Me elasime üle sõja, blokaadi, nälja, nüüd on vaja see aeg üle elada ja ennast hoida," ütles Pavlova.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!