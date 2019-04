Korraldaja: tänasel Kõigi Eesti Laulul poliitilistele sõnavõttudele kohta ei ole

Kõigi Eesti liikumise üks algatajatest Kristi Roost ütles, et tänasel suurüritusel on kindel programm, kus poliitilisi sõnavõtte ei ole ja selleks ei anta ka võimalust.

Kell 15 Lauluväljakul algava ürituse eelarve on 92 000 eurot, millest valdav osa kulub tehnikale, lavaehitusele ja teistele korralduslikele kuludele. Roosti sõnul on annetustelefonid Kõigi Eesti Liikumisele olnud avatud nädala ning üle 3/4 eelarvest on koos. "Kindlasti saame annetustega kogu eelarve kaetud," sõnas ta. Kõigi Eesti annetustelefonid on avatud mai lõpuni.

Roost ütles, et tänase suurürituse korraldajad ja esinejad raha ei saa. Kõigi Eesti Laulul tagab korra turvameeskond ja politsei on informeeritud.

Tasuta kontserdil esinevad Laura Põldvere, Yasmyn, Tam I Tut, Kuradi Saar, Erki Pärnoja, Maian, Propazha, Ewert and The Two Dragons, Ivo ja Robert Linna, Revals, Lenna, Svjata Vatra, NOËP, Mari Kalkun, PX Band, Tanel Padar, Synne Valtri Band, Stefan ja Idealnõje Ljudi.