Koroonaviirusesse taasnakatumine on võimalik, kuid haruldane

New York Times kirjutab, et Hongkongi teadlaste väitel tuvastati noorel ja hea tervisega inimesel koroonaviirus teistkordselt - neli ja pool kuud tagasi olid patsiendil ilmnenud esimesed sümptomid.

33-aastase mehe sümptomid esimesel haigestumisel olid tagasihoidlikud ja teistkordsel nakatumisel neid pole üldse. Teistkordne nakatumine tuvastati mehel, kui ta saabus tagasi reisilt Hispaaniast.

Eksperdid on öelnud, et kuna koroonaviirusega nakatunuid on maailmas miljoneid, ei ole ka ootamatu, et mõned inimesed nakatuvad ka teistkordselt, kirjutab NYT.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!